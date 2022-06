L’Inter si coccola Chivu: attivata l’opzione per il rinnovo fino al 2023

Il tecnico si è ampiamente guadagnato la conferma

L' Inter ha capito di avere in casa un diamante grezzo non solo per quanto riguarda i giovani della Primavera, ma anche per quanto riguarda il tecnico. Chivu infatti, dopo la bella e inaspettata vittoria al primo tentativo nel Campionato Primavera, ha guadagnato parecchi crediti agli occhi della dirigenza nerazzurra.

Tanto che, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club ha deciso di blindare il talentuoso allenatore coltivato in casa. L'Inter ha infatti deciso di esercitare l'opzione sul contratto dell'ex difensore, rinnovando automaticamente il legame tra le parti fino al 2023. L'idea è quella di far crescere in casa, coi dovuti paragoni come fece a suo tempo il Barcellona con Guardiola, l'allenatore del futuro. Inzaghi ha fatto benissimo ed è una garanzia, ma avere a portata di mano un piano b valido, soprattutto per il medio-lungo termine è un fattore determinante. I successi si ottengono con la pianificazione e avere già in casa il tecnico del futuro è una mossa molto lungimirante. Chivu ha già dimostrato di essere brillante ed in grado di andare oltre i limiti della squadra: qualcosa che solitamente hanno solo i predestinati.