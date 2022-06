Romano – Dybala-Inter, Zanetti si è mosso: cos’è successo

Contatti in corso tra Dybala e Zanetti

Alla Finalissima 2022, dove lo stesso Dybala ha lasciato il segno con il gol del 3-0 definitivo contro l'Italia, era presente anche Javier Zanetti . L'ex capitano nerazzurro, come riporta anche il noto giornalista Fabrizio Romano, si sarebbe mosso personalmente per la trattativa di mercato Dybala-Inter.

"C'è un nuovo elemento: nei giorni scorsi a Wembley, Javier Zanetti, che è già stato decisivo in trattative con calciatori argentini in passato, sta avendo un ruolo nell'affare per Dybala. Ha avuto modo di parlare nuovamente con il giocatore: ci sono dei contatti in corso. Operazione ancora in corso: non ci sono ancora le firme, ma l'Inter continua a lavorare. Ci vuole pazienza".