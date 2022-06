Lukaku-Inter, l’avvocato Ledure frena: “Solo speculazioni per ora”

L'operazione è molto complessa

L'impresa di riportare Lukaku all'Inter non è certo facile. Il giocatore, compreso l'errore fatto la scorsa estate, adesso si starebbe muovendo in prima persona insieme ad un avvocato, Sebastian Ledure, per cercare in tutti i modi di convincere il Chelsea a lasciarlo tornare a Milano. Visto l'enorme esborso sostenuto dal club londinese la scorsa estate, 115 milioni di euro, è improbabile che la sola riduzione dell'ingaggio da parte del belga possa servire.