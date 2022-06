Skriniar nuovo capitano della Slovacchia: prove generali per l’Inter?

Il difensore eredita la fascia di capitano della Slovacchia

Skriniar è infatti diventato ufficialmente il nuovo capitano della Slovacchia, come confermato dallo stesso Commissario Tecnico Stefan Tarkovic , che in conferenza ha dichiarato: "Ha tutti i requisiti necessari a guidare la squadra. Essere capitano non significa solo avere una fascia al braccio, ma la responsabilità di difendere la squadra, interpretarne lo stato d'anima e affrontare i momenti di crisi mettendoci la faccia e sopportando tutto quanto. E lui può farlo".

Anche Skriniar ha detto la sua in conferenza: "Per me è un onore, sono molto contento. A contare però sono i risultati, non una fascia al braccio". Una dichiarazione che fa eco a quanto detto qualche mese fa con la maglia dell'Inter: "Ci sono tanti modi per essere capitani, non sempre serve una fascia al braccio". Parole da leader vero. Che la fascia con la Slovacchia sia solo un antipasto di quanto succederà questa stagione in nerazzurro, visto che Handanovic probabilmente diventerà il secondo di Onana?