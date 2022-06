Inter, Sanchez frena Dybala: pronta una mossa drastica?

I nerazzurri vogliono blindare l'affare con la Joya

L' Inter e Dybala ormai sembrano promessi sposi, con anche dichiarazioni nemmeno troppo velate da parte dei diretti interessati. Tuttavia nulla è mai certo fino alle firme, specialmente in piena sessione di mercato. Ecco perché l'Inter, prima di avere spiacevoli sorprese, vorrebbe chiudere il prima possibile per l'ex 10 della Juventus. Tuttavia c'è un muro piuttosto ingombrante da abbattere: l'ingaggio di Alexis Sanchez .

L'attaccante cileno infatti ha un altro anno di contratto e percepisce 7,5 milioni a stagione. L'Inter ha già deciso di separarsi dal "Nino Maravilla" ma il suo ingaggio frena qualsiasi pretendente per un acquisto. E la sua permanenza frena a sua volta l'arrivo di Dybala, per la cui firma serve prima liberare spazio salariale. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero pronti ad una mossa drastica: svincolare Sanchez, anche a costo di pagare una ricca buonuscita. Così facendo, e la cosa si può fare in tempi relativamente brevi, l'Inter potrebbe poi piazzare ufficialmente il colpo Dybala, mettendo nero su bianco l'accordo. E, soprattutto, evitando inserimenti di altre big all'ultimo secondo. La speranza ovviamente è che Sanchez non "punti i piedi": l'Inter ha fretta e la pazienza della Joya potrebbe non essere infinita.