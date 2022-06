Pinamonti, l’Inter vuole monetizzare: si fa avanti la Lazio?

I nerazzurri però non faranno sconti

La stagione di Andrea Pinamonti all'Empoli è stata senz'altro ottima. L'attaccante dell'Inter infatti ha dimostrato doti da leader, prendendosi anche la responsabilità di calciare i rigori e segnando complessivamente 13 reti. Naturalmente, viste anche le valutazioni esorbitanti fatte per diversi giovani in club minori di Serie A, l'Inter vuole monetizzare il più possibile dall'attaccante, finanziando così in parte il mercato in entrata.