Indizio Lukaku-Inter ma intanto si inseriscono tre club: la situazione

Ore caldissime per Romelu Lukaku

Tra Lukaku e l' Inter ora la palla passa al Chelsea . Per il clamoroso ritorno del belga a Milano, ci sarà bisogno di convincere il club inglese nel concedere all'Inter un prestito a cifre umane. Ma il nuovo proprietario dei blues sembra non voler fare regali: servirà il colpo di scena.

La volontà di Lukaku, in ogni caso, non cambia ed è sempre la stessa: vuole solo l'Inter. Volontà rinforzata ancora una volta, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche ieri sera. Nel post-partita di Belgio-Olanda, l'attaccante si è fermato a lungo con i nerazzurri de Vrij e Dumfries: sarà un indizio?