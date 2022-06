Mercato – Dybala-Inter, l’agente è in Italia: cosa può succedere

Arrivano novità sul fronte Paulo Dybala

I discorso su Dybala all'Intercontinuano e intanto è arrivata una novità che potrebbe essere decisiva in tal senso. L'agente dell'argentino, Jorge Antun, è stato avvistato a Torino - come riferisce Tuttosport. Potrebbe essere un indizio importante per la trattativa con la società nerazzurra.