Monza-Inter, asse caldo: i brianzoli puntano anche Gagliardini

Maxi operazione in vista?

Il Monza di Berlusconi e Galliani sembra aver intenzione di tessere un legame molto profondo con l' Inter. Dopo il riscatto di Di Gregorio e le trattative per Pirola, Sensi e Pinamonti i brianzoli starebbero infatti puntando un altro esubero nerazzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il Monza avrebbe fatto un sondaggio con i nerazzurri anche per Roberto Gagliardini. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023 e vorrebbe più spazio, cosa che l'Inter non può garantirgli. Possibile una maxi operazione con anche l'ex Atalanta inserito insieme a Pinamonti e Sensi?