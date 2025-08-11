Moretto svela il futuro di Pavard e le idee dell’Inter

Uno dei nomi più chiacchierati in casa Inter per quanto riguarda questa sessione di mercato, è quello legato a Benjamin Pavard che secondo diverse voci potrebbe lasciare la formazione nerazzurra già subito in questa finestra estiva: il club potrebbe infatti liberarsi di un giocatore con un ingaggio elevato.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, intervenuto come sempre sul canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano, al momento non c’è nessuna trattativa tra l’Inter e altri club per la cessione di Pavard nonostante le voci sul possibile passaggio al Galatasaray, sebbene confermi così alcuni contatti:

“Ci sono stati dei contatti indiretti con degli intermediari per capire la possibilità che Pavard possa andare al Galatasaray. Ad oggi non esiste una trattativa ma ci sono state solo delle prime richieste di informazioni per capire se la situazione possa evolversi davvero. Bisseck per l’Inter è importante e non vuole privarsene mentre per Pavard è una situazione diversa in base alle opportunità di mercato”.