L’agente di Mykolenko: “Può giocare ovunque. Inter? Grandissimo club, presto per parlarne”

Sergiy Serebrennikov, agente del gioiello classe 1999 della Dinamo Kiev Mykolenko, accostato all’Inter, si è concesso ai microfoni di minutidirecupero.it per parlare del suo assistito e commentare i rumors di mercato.

Ecco le sue parole: “Mykolenko viene accostato un po’ a chiunque in questo periodo. Questo perché è un giocatore giovanissimo ma che a quell’età ha già giocato partite di Champions e in nazionale. Dal mio punto di vista, potrebbe giocare davvero dovunque. Su di lui ci sono molti interessamenti, ma ancora nulla di veramente concreto al momento a essere onesti”.

Futuro possibile in Italia: “Innanzitutto io con credo che la Premier sia uno step migliore della Serie A, specie per giocatori come lui. Parliamo di un ragazzo di grandi qualità ma che deve imparare molto tatticamente e come mentalità e l’Italia è perfetta per questo. Amo il modo di fare calcio in Italia perché per i giovani è come un addestramento. A me personalmente piacerebbe tantissimo portarlo lì da voi. Inter, Milan e Napoli? Sono tutti grandissimi club e il calciatore ha le qualità per giocare in ognuno di essi, ma è troppo presto per parlarne”.