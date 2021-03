Mercato – Nainggolan vuole chiudere la carriera al Cagliari, ma il riscatto passa dalla salvezza

Nelle prossime giornate ci sarà anche l’Inter a fare il tifo per la salvezza del Cagliari. Il club rossoblù, che inaspettatamente si sta ritrovando in zona retrocessione, dovrà realizzare un’impresa nelle prossime dieci giornate per evitare l’amaro epilogo. Il club nerazzurro spera ovviamente in una permanenza della società sarda in Serie A per quanto riguarda il futuro sul mercato di Radja Nainggolan, il quale verrà riscattato solamente in caso di salvezza.

Come scritto dal Corriere dello Sport, la Sardegna è diventata per il belga una seconda patria e proprio nell’isola il calciatore vorrebbe trascorrere gli ultimi anni della sua carriera. In assenza di un diritto di riscatto per trasformare il prestito in acquisto a titolo definitivo, a fine stagione il Cagliari incontrerà l’Inter per intavolare una trattativa a condizioni agevolate. Seppur remota, resta in piedi anche la possibilità che Nainggolan possa rescindere il suo contratto che lo lega al club nerazzurro.

IL BILANCIO DEGLI INTERISTI IN NAZIONALE >>>