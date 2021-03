CdS – Inter, massima allerta ad Appiano: domani nuovo giro di tamponi

In attesa del risultato dei tamponi eseguiti nella giornata di ieri, domani sono stati fissati nuovi test molecolari per ridurre al massimo la possibilità di nuovi contagi. Dopo i quattro casi venuti fuori la scorsa settimana, difatti, l’allerta ad Appiano Gentile continua ad essere massima. Sia perché l’Inter vuole scongiurare altri positivi specialmente in un momento così delicato della stagione, sia perché come ricordato dal Corriere dello Sport fino al 31 marzo i calciatori saranno comunque sottoposti a regime di isolamento fiduciario per cui dovranno spostarsi solo tra la propria abitazione e centro sportivo.

L’Inter, come confermato dal calendario ufficializzato nella giornata di ieri con giorni e orari definitivi dei match fino alla 34esima giornata, tornerà in campo sabato 3 aprile al Dall’Ara contro il Bologna nell’anticipo della 29esima giornata, per poi giocare quattro giorni dopo il recupero della 28esima contro il Sassuolo in casa. La situazione in questo momento per quanto riguarda i calciatori a disposizione di Antonio Conte non è delle migliori, visto che attualmente solamente in 10 calciatori si stanno allenando alla Pinetina, mentre il resto del gruppo rientrerà solamente il 2 aprile.

