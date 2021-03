CdS – Inter, ad Appiano Gentile rimasti in 10 ad allenarsi. Conte avrà il gruppo al completo solo il 2 aprile

Nonostante le due settimane a disposizione, per Antonio Conte non sarà per niente semplice approfittare di questo lungo periodo per mettere a punto qualche aspetto in particolare coi suoi ragazzi. Della sua rosa, infatti, solamente in dieci sono rimasti ad Appiano Gentile per svolgere gli allenamenti. Escludendo i quattro calciatori fuori per Covid e l’infortunato Arturo Vidal, come segnalato dal Corriere dello Sport il resto del gruppo è partito con le proprie nazionali per giocarsi i match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Un’Inter ridotta all’osso, soprattutto nel reparto di centrocampo dove in questo momento Conte si ritrova a lavorare con il solo Roberto Gagliardini, unico a disposizione dopo la partenza dei nazionali. L’unica buona notizia è che il tecnico leccese sta avendo modo quantomeno di mettere a punto la coppia Lautaro-Sanchez, visto che entrambi non sono stati costretti a partire verso le proprie nazionali in assenza di impegni ufficiali. Ma il vero problema in vista dei prossimi match in campionato è che l’allenatore interista avrà tutta la rosa al completo il prossimo 2 aprile, vale a dire ad un solo giorno dal rientro in campo contro il Bologna.

