Mercato – Inter, nuovi tentativi per Nandez: e stavolta la contropartita è super

I nerazzurri seguono l'uruguaiano da circa un anno

Lorenzo Della Savia

Al Cagliari ha preso l'eredità di Barella (poi passato all'Inter), ora l'Inter vuole pure lui: il soggetto è Nahitan Nandez, classe 1995, centrocampista uruguaiano del Cagliari, di due anni più vecchio di Nicolò Barella ma molto simile in quanto a caratteristiche tecniche, bravo in ambedue i ruoli e - si dice - dotato di quella garra tipica degli uruguaiani e che tanto piace ad Antonio Conte. A rilanciare l'interesse dei nerazzurri per Nandez, oggi, è calciomercato.com, che ricorda come il nome dell'ex Boca Juniors non sia esattamente un nome nuovo per gli uomini mercato dell'Inter.

Di tentativi di Giuseppe Marotta per portare Nandez a Milano, infatti, si ha notizia da un annetto a questa parte. Tentativi col Cagliari da parte dell'Inter si fecero registrare già a giugno 2020 e a gennaio 2021: in entrambi i casi i nerazzurri provarono a inserire nella trattativa il connazionale Vecino, ma la pista naufragò sempre. Ora Vecino è una carta che non è più giocabile, ma la dirigenza nerazzurra ne avrebbe individuata un'altra, forse più appetibile quanto più rischiosa da lasciar andare: Sebastiano Esposito. L'attaccante, a Giulini, piace. E, dopo un'annata in Serie B tra SPAL e Venezia, potrebbe cercare il grande salto in Serie A al Cagliari: anche se i sardi, a oggi, non sono ancora certi della salvezza.

Lasciare andare Esposito potrebbe essere un rischio, certo: un rischio che, però, i nerazzurri potrebbero sentirsi di assumere, quando in nerazzurro arriverebbe un calciatore capace comunque di rispettare i desiderata di Antonio Conte. Questi sono in ogni caso ragionamenti che riguardano solo ed esclusivamente l'Inter: quanto a terzi, invece, c'è da segnalare - per Nandez - l'interesse della Roma, oltre alla richiesta del Cagliari. Che - per Nandez, appunto - non scende sotto i 35 milioni della clausola rescissoria. L'importanza della contropartita è tutta in questo dato.