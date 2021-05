Inter, mercoledì il summit di mercato: la notizia da… uno scherzo telefonico

Lo ha rivelato Marotta a un "finto" Ferrero durante uno scherzo telefonico di Radio 105

Una notizia si può ricavare anche da uno scherzo telefonico, e la radiofonia italiana lo sa almeno a partire da alcune telefonate della Zanzara d'annata: ma la notizia di oggi arriva da Radio 105, e segnatamente da uno scherzo telefonico che l'emittente radiofonica in questione ha riservato a Giuseppe Marotta , durante il quale uno speaker si è finto Massimo Ferrero . Dalla telefonata - eccoci alla notizia - è emerso che sarà probabilmente quella di mercoledì la giornata cruciale per delineare il calciomercato dell' Inter .

Lo svolgimento della telefonata è comunque da riavvolgere: il finto Massimo Ferrero chiama Giuseppe Marotta e si congratula con lui per lo Scudetto, e successivamente il discorso passa ad alcuni giocatori che il finto Ferrero chiede a Marotta (tra questi, Gagliardini). Marotta, a quel punto, risponde al finto Ferrero che se ne riparlerà dopo mercoledì: data in cui, evidentemente, è previsto il summit di mercato in casa Inter, con Conte, Zhang e il resto della dirigenza. E chissà se giovedì mattina Marotta richiamerà Ferrero - stavolta quello vero - per dargli una risposta.