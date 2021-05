Social – Vidal, 12 campionati in 15 anni: “E c’è ancora molto da raccontare…”

In totale, quella di quest'anno è la sua quinta Serie A vinta in carriera

Non sarà stato il protagonista di quest'annata: ma dove Arturo Vidal va, vince. Il dato è serio, non è casuale, non può più essere una coincidenza: tre campionati cileni con il Colo Colo, quattro campionati italiani con la Juventus, tre campionati tedeschi con il Bayern Monaco, un campionato spagnolo con il Barcellona e ora un altro campionato italiano - il quinto - con l'Inter. Il totale, come sottolinea anche lo stesso Vidal su Instagram, fa 12 campionati vinti in 15 anni.