Mercato – Il Cagliari apre al prestito per Nandez: cosa fa l’Inter?

SI può portare a casa in prestito con diritto di riscatto ma su Nandez c'è forte il Torino

Tra i tormentoni della scorsa estate di calciomercato, Nahitan Nandez adesso pare essere finito fuori dai radar dei nerazzurri. Tra luglio e agosto, l'Inter sembrava voler fortemente portare a casa l'uruguaiano ma la trattiva era rimasta in stallo per via della formula richiesta dal presidente dei rossoblù Giullini.