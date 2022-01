Mercato – Ginter può davvero lasciare a gennaio: l’Inter è alla finestra

Occhio però ad altri club europei in cerca di occasioni a gennaio

Ci sono concrete possibilità che Matthias Ginter lasci il Gladbach già a gennaio. Il difensore tedesco ha comunicato ufficialmente che saluterà il club a fine stagione da parametro zero. Nell'ultimo match contro il Leverkusen , Ginter però è rimasto in panchina nonostante la situazione difficile del Gladbach (a +4 dalla zona retrocessione).

Al termine del match il d.s. Eberl e il tecnico Hütter hanno fatto capire di non voler più puntare su di lui e ora si cercherà di fare cassa subito, già a gennaio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, 5 milioni di euro potrebbero bastare per strappare Ginter alla concorrenza ma l'Inter deve muoversi: un difensore di alto livello in "saldo" a gennaio è un'occasione per tutti.