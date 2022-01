Atalanta-Inter, Marotta: “Dybala? Una possibilità: i tentativi vanno fatti”

Le parole dell'a.d. nerazzurro prima del match contro l'Atalanta

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter, l'a.d. Beppe Marotta si è fermato ai microfoni di DAZN per commentare il momento dei nerazzurri: "Come arriva l'Inter dopo la Supercoppa? È stata una grande soddisfazione per tutti. Stasera ci deve essere la capacità di mettere in archivio la vittoria della Supercoppa".