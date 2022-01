Atalanta-Inter, le PAGELLE LIVE di Passione Inter

I voti dei giocatori nerazzurri in Atalanta-Inter

Pietro Magnani

HANDANOVIC 6 - Mai veramente chiamato in causa in avvio, attento sulla prima fiammata di Pessina.

D'AMBROSIO 6,5 - Fa subito vedere il vecchio smalto da terzino di spinta, sprintando sulla fascia e regalando un palla invitante a Sanchez che viene però anticipato all'ultimo secondo. Chiude alla grande due volte Muriel lanciato verso Handanovic.

SKRINIAR 6 - Nel ruolo di perno centrale, non propriamente suo, regge bene l'urto della prima parte di partita.

BASTONI 6 - Scivola un paio di volte e rischia di lanciare a rete gli attaccanti dell'Atalanta, appare a volte quasi troppo sicuro dei propri mezzi tecnici. In difficoltà quando i brevilinei della Dea bazzicano dalle sue parti, meglio in fase offensiva, dove fa ammonire De Roon.

DARMIAN 6 - Come Perisic non riesce a spingere in avvio di gara.

BARELLA 6 - Come i 2 compagni di reparto va un po' in affanno sugli attacchi asfissianti avversari, decisivo con una bella chiusura su Muriel.

BROZOVIC 5,5 - Pressato sempre da 2-3 giocatori dell'Atalanta è più in difficoltà del solito a tessere il gioco, perdendo anche un paio di palloni di troppo. In affanno sulla corsa avversaria, si prende anche un giallo.

CALHANOGLU 5,5 - Stanco forse per i 120 minuti in supercoppa, aiuta meno di quanto potrebbe Brozovic, senza riuscire ad alleggerire la pressione del pressing sul croato. Dà una buona palla a Sanchez ma il cileno non la sfrutta.

PERISIC 6 - Il pressing forsennato in avvio di partita degli avversari lo mette in difficoltà, non ha la possibilità di sprintare come di consueto.

DZEKO 5 - Piuttosto evanescente in avvio, ha la palla relativamente facile di testa per l'1 a 0 ma la mette a lato da posizione molto favorevole. Sbaglia una gran quantità di sponde piuttosto semplici e non da lui e lanciato a rete in una buona azione calcia altissimo invece che servire Darmian.

SANCHEZ 6 - Retrocede moltissimo a centrocampo ad aiutare la squadra, ma non riesce mai ad innescare la luce. Lanciato a rete da Calhanoglu non riesce a angolare abbastanza e si fa parare un'occasionissima da Musso.