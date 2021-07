Rebus Nandez, le richieste del Cagliari e il piano dell’Inter: affare alla Tonali? I dettagli

Il centrocampista uruguaiano non vede l'ora di vestire la maglia nerazzurra

Quello di Nahitan Nández è il nome più caldo di mercato in casa Inter: il centrocampista uruguaiano del Cagliari piace tanto alla dirigenza nerazzurra, può giocare sia sull'out di destra che su quello di sinistra, oltre a poter essere impiegato come mezzala. Insomma, un vero e proprio jolly che potrebbe fare a caso di Inzaghi.

La trattativa però non è semplice, come riportato dal Corriere dello Sport, seppur l'Inter ha intascato il sì del giocatore: va trovata infatti l'intesa economica con il Cagliari. L'affare andrà in porto solo se Giulini lo farà partire con uno scambio di prestiti secco o con un prestito oneroso, ma senza obbligo di riscatto.

Come riportato da calciomercato.com, il Cagliari sta considerando di mettere in piedi un’operazione molto simile a quella tra Brescia e Milan per Sandro Tonali. Sì al prestito, anche senza obbligo di riscatto, ma a patto che il prestito sia oneroso e che faccia incassare ai rossoblù una decina di milioni. Cifra che i nerazzurri per ora non hanno intenzione di corrispondere.