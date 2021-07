Il Cagliari apre alla cessione di Nandez, fissato il prezzo: l’Inter ci crede

Nainggolan può essere la chiave della trattativa per arrivare all'uruguaiano

Nell'incontro di ieri pomeriggio nella sede di Viale della Liberazione, Inter e Cagliari hanno parlato principalmente di Nainggolan : si lavora per arrivare al prestito, la rescissione contrattuale non è più nei piani dei nerazzurri per evitare minusvalenze sul centrocampista belga. Come riportato da La Gazzetta dello Sport , l'Inter punta a pagare parte dello stipendio del Ninja: precisamente 1,2 milioni dei 4,5 milioni di euro totali d'ingaggio. Il Cagliari deve però prima alleggerire i suoi conti e i risparmi potrebbero arrivare dall'addio di Godin e dalla cessione di Simeone .

Il pagamento di una parte dello stipendio è una mossa strategica per arrivare a Nandez di cui i sardi hanno fissato il prezzo: 5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto ancora da decidere ma che si aggirerà intorno ai 30 milioni di euro. Sono ancora troppi per l'Inter che però ha accolto di buon grado l'apertura alla formula per il pagamento nel 2022. La parola d'ordine è pazienza anche perché per i prossimi 10 giorni Giulini, presidente del Cagliari, si troverà in Turchia e i contatti potranno essere soltanto telefonici ma c'è grande ottimismo. L'operazione ora è concreta.