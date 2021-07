Da Lukaku a Sanchez: chi sarà in campo nel test contro il Crotone

Inzaghi potrà contare su quasi la totalità della rosa titolare per il match della Pinetina

Domani alle ore 18.00 l'Inter scenderà in campo alla Pinetina per affrontare il quinto test precampionato. L'avversario sarà il Crotone che, annullata la tournée in Spagna, volerà a Milano per il match contro i nerazzurri a porte chiuse (ma Sky trasmetterà le immagini in diretta). Inzaghi potrà contare su ancora più titolari rispetto all'ultima amichevole contro la Pergolettese visti i ritorni di: Lukaku, Sanchez, Vecino e Vidal.