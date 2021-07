Dimarco ora è davvero nerazzurro: duttilità e maturità al servizio di Inzaghi

Dopo la girandola dei prestiti, ora il suo è Milano e l'Inter

Federico Dimarco fin qui, insieme a Satriano , è uno dei giocatori che più ha stupito mister Inzaghi . A 23 anni e dopo esperienze in giro per l'Italia (e in Svizzera con il Sion) , il terzino ex Verona sembra aver raggiunto la maturità giusta per giocare nell' Inter . Lui che l'Inter ce l'ha nel cuore: tifoso e milanese doc, ha sempre desiderato di indossare la maglia nerazzurra. E ci è già riuscito, prima con Mancini e poi con Conte , ma questa volta è tutto vero, tutto concreto.

Come riporta il Corriere dello Sport, Dimarco ha buone possibilità di giocare tanto - e un po' dappertutto - in questa Inter. La duttilità tattica, maturata grazie al maestro di Spalato come Ivan Juric, permette all'esterno di poter giocare sulla fascia così come da "braccetto" nella difesa a 3. Un fattore prezioso che Simone Inzaghi non si lascerà scappare così facilmente. Infatti, se prima con un'offerta da 10/12 milioni di euro la società nerazzurra poteva pensare a una sua cessione, ora è diverso. É nel giro della Nazionale (Mancini pensa a lui per Qatar 2022), è un uomo spogliatoio carismatico che si fa sentire. Entrato nel settore giovanile nerazzurro ad appena 8 anni, il suo sogno si sta per realizzare e i tifosi lo aspettano a braccia aperte.