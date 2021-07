TS – Satriano, un’estate al top con l’Inter. Inzaghi lo coccola, ma può partire in prestito

Il giovane centravanti uruguagio è una bella promessa per il futuro

Sta facendo parecchio parlare di sé il giovane Martin Satriano, assoluto protagonista fin qui della primissima Inter di Simone Inzaghi in questo pre-campionato. Il centravanti uruguagio è un classe 2001 e, oltre ad essere stato portato in panchina per ben tre volte da Antonio Conte nella passata stagione, è stato pure eletto come miglior attaccante dell'ultimo campionato Primavera. Il ragazzo sembra essere pronto per il grande salto, come dimostrato ampiamente sia negli allenamenti di Appiano Gentile che nelle prime amichevoli di quest'anno.

Un dettaglio da non tralasciare è che Satriano pare abbia stregato soprattutto il suo allenatore Inzaghi, il quale avrebbe chiesto alla società di tenerlo ancora per qualche settimana prima di prendere una decisione sul mercato. Il giovane centravanti vorrebbe sin da quest'anno rimanere nel giro della prima squadra e difendere i colori nerazzurri, anche se come riferito da Tuttosport potrebbe in realtà partire in prestito per fare esperienza altrove e tornare più maturo tra un anno. Le richieste senz'altro non mancano, dopo gli ultimi sondaggi di Nizza e Monaco che si sono aggiunti alle varie offerte di prestito già ricevute dall'Inter negli ultimi tempi.