Dalla Francia – Il Sant-Etienne guarda in casa Inter: osservati Agoume e Satriano

Agoume vorrebbe restare a Milano, Satriano inseguito da numerosi club

Martin Satriano sta stupendo tutti in questo precampionato: nell'ultima amichevole contro la Pergolettese è arrivata l'ennesima grande prestazione, condita da una doppietta. L'attaccante uruguaiano è finito inevitabilmente nel mirino di molti club sul mercato: l'Inter sembrerebbe interessata a lasciarlo andare via in prestito per fargli fare le ossa. Sicuramente non c'è nei pensieri dei nerazzurri la possibilità o la volontà di cederlo a titolo definitivo. Satriano è un patrimonio dell'Inter, troppo importante per farselo scappare.