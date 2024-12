Nuovo colpo alla Lautaro: l’Inter lo prende con la clausola

Grazie alla spedizione in Sudamerica di Dario Baccin, l’Inter ha aggiornato il proprio elenco degli obiettivi di mercato con nuovi talenti. L’ultimo in lista, stando a quanto riferito in Argentina da Doble Amarilla, è un giovane difensore del Racing de Avellaneda, squadra da cui arrivò Lautaro Martinez nell’estate del 2018.

I rapporti tra i due club sono sempre stati molto cordiali e potrebbero favorire un eventuale tentativo dei nerazzurri. Il profilo in questione è quello di Marco Di Cesare, centrale già accostato in passato a Udinese, Lipsia e soprattutto Roma.

Il calciatore è legato al Racing da una clausola rescissoria da 13 milioni di euro, destinata a schizzare automaticamente a 15 milioni di euro nel 2025. Secondo il diario argentino, l’Inter avrebbe già chiesto informazioni al club di Avellaneda, oltre ad aver allacciato i primi contatti anche con l’agente del difensore classe 2002.