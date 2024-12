SORPRESA Sacchi: “Inter favorita al Mondiale, può vincere tutto”

Da un po’ di tempo a questa parte, Arrigo Sacchi ha decisamente cambiato il proprio giudizio sull’Inter. Quelle che sino ad un anno fa erano soprattutto critiche nei confronti del gioco dei nerazzurri, si sono trasformate in commenti di grande apprezzamento verso la proposta di calcio della formazione allenata da Simone Inzaghi.

Intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Sacchi ha indicato proprio l’Inter tra le principali candidate a vincere tutto in questa stagione, Mondiale per Club compreso: “Si giocherà a fine stagione, gli atleti saranno sicuramente stanchi. Bisognerà fare una preparazione mirata. I lunghi spostamenti non permetteranno allenamenti durante il periodo della manifestazione. Comunque, l’Inter la vedo benissimo. Sia per lo scudetto, sia per la Champions League, sia per il Mondiale per club”.

INTER COMPLETA – “Ma avete visto che rosa ha? Nel gruppo di Simone Inzaghi c’è tantissima qualità, c’è esperienza, c’è forza fisica. E alle spalle c’è una società solida che supporta il lavoro dell’allenatore. Io dico che il Mondiale può vincerlo”.

INSIDIE MONDIALE – “Energie a fine stagione? Questo è vero, ma poi ci sono un paio di settimane per azzerare tutto e ripartire. Nel girone l’Inter affronterà il Monterrey, che non mi pare un ostacolo insormontabile. Poi avrà l’Urawa Red Diamonds e, infine, il River Plate, che credo sia l’avversario più duro. Però mi pare che i nerazzurri abbiano le risorse per arrivare fino in fondo. Dopo ci saranno le sfide a eliminazione diretta e lì si vedrà chi avrà più energie”.

INTER AL MONDIALE – “In pole position, non ho dubbi. L’Inter è una squadra completa e lo sta dimostrando: è solida in difesa, ha un centrocampo fantastico e un attacco che partecipa al gioco e che segna con regolarità. Il problema del Mondiale per club, lo ripeto, è rappresentato dal clima e dai viaggi. Se questi due fattori verranno neutralizzati, i nerazzurri sono destinati a fare parecchia strada. E sarebbe molto felice la proprietà americana, che a questo torneo guarda con molto interesse”.