VIDEO – Onana irriconoscibile: la papera condanna il Manchester United

Nuovo errore piuttosto clamoroso di André Onana in occasione dell’ultima partita persa in casa dal Manchester United per 2-3 contro il Nottingham Forest. L’estremo difensore, che sembrava in netta ripresa quest’anno rispetto ad una passata stagione da incubo, è tornato a commettere una papera pesantissima.

Sull’1-2 per gli avversari, l’ex portiere dell’Inter si è fatto incredibilmente sorprendere da un tiro centrale di Chris Wood. L’estremo difensore camerunese ha letto malissimo la traiettoria di un pallone che sembrava facilmente leggibile, tuffandosi inspiegabilmente alla propria destra su una conclusione centrale.

Un errore che ha condannato il Manchester United alla sconfitta: nonostante il gol del 2-3 di Bruno Fernandes, ai Red Devils di Ruben Amorim non è riuscita la rimonta.

Where’s those people who was laughing at me when i said Onana wasn’t the top keeper in the league and i mentioned 4/5 better? pic.twitter.com/ubXRQYEnEO