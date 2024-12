Chi è Vincic, l’arbitro di Leverkusen-Inter: precedente polemico

Sarà il Bayer Leverkusen l’avversario dell’Inter nella sesta giornata della nuova Champions League. Squadra di Simone Inzaghi attesa ad una trasferta insidiosa in Germania per cercare una vittoria che avvicinerebbe ulteriormente il club nerazzurro all’approdo diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Per quanto riguarda il match tra Bayer Leverkusen-Inter, l’Uefa ha designato ufficialmente l’arbitro Slavko Vincic alla direzione dell’incontro. Il fischietto sloveno sarà accompagnato dai due assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic e da Matej Jug come IV Ufficiale. A completare la squadra arbitrale tutta slovena, sarà Alen Borosak responsabile al Var.

Un arbitro che porta decisamente bene all’Inter: negli unici tre precedenti, i nerazzurri non hanno mai perso con lui in campo. Il primo risale al 2014 in Europa League in occasione di un pareggio in trasferta per 1-1 con il Saint-Étienne. Il secondo è uno 0-0 casalingo del dicembre 2020 in Champions con lo Shakhtar Donetsk.

L’ultimo, anche il più recente, riguarda la strepitosa vittoria a San Siro de 4 ottobre 2022 contro il Barcellona con gol decisivo di Calhanoglu. Partita contraddistinta da polemiche arbitrali causate dalle proteste dei catalani. L’esperto 45enne ha inoltre diretto l’ultima finale di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Borussia Dortmund lo scorso giugno.