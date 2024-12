L’Inter è un martello, ma Lautaro è un CASO: la ricetta di Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi è in un momento decisamente positivo: dopo la sconfitta contro il Milan nel derby dello scorso 22 settembre, i nerazzurri hanno messo a segno tredici risultati utili consecutivi di cui undici vittorie. La squadra ha incassato solo due gol nelle ultime sette gare, mostrando una solidità difensiva bel lontana dalle fragilità di inizio stagione.

Nonostante i progressi, due aspetti preoccupano ancora Inzaghi come segnalato questa mattina da Tuttosport. Da un lato gli infortuni, aumentati rispetto alle stagioni precedenti, dall’altro la forma altalenante di Lautaro Martinez. Il capitano, protagonista di una serata complicata contro il Parma, ha sbagliato tre occasioni da gol e si è visto annullare due rigori dal VAR. Pur non mancando l’impegno, il Toro è sembrato lontano dalla sua miglior versione.

Il dato che più preoccupa è il calo di prolificità. Lautaro, che lo scorso anno era partito fortissimo, ha segnato appena 6 gol in 17 partite tra campionato e Champions. Dal marzo scorso, il suo rendimento realizzativo con l’Inter è crollato: 7 gol in 24 partite, a fronte degli 11 segnati in 16 presenze con l’Argentina nello stesso periodo. Un’inversione di tendenza rispetto al passato, quando faticava con la Selección ma brillava in maglia nerazzurra.

Tuttavia, Inzaghi può comunque guardare al futuro con grande ottimismo. Se l’Inter riuscirà a mantenere alti standard in entrambe le competizioni nonostante il momento difficile del suo capitano, le cose potranno solamente migliorare una volta che Lautaro sarà ritrovato sotto l’aspetto sia fisico che mentale.

La strategia scelta è quella far giocare sempre di più l’argentino per ritrovare ritmo e fiducia. Anche per questo motivo è probabile che Lautaro venga schierato dal primo minuto nella sfida contro il Bayer Leverkusen di martedì: una vittoria consentirebbe con molta probabilità di qualificarsi agli ottavi di Champions senza passare dai playoff.

Il capitano argentino, con un solo gol europeo all’attivo contro la Stella Rossa, non vede l’ora di poter tornare a lasciare il segno. Nelle prossime ore Inzaghi deciderà se puntare su di lui, con l’obiettivo di riportare il capitano interista a dominare le aree avversarie.