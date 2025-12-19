Nuovo esterno per l’Inter: Dodo in uscita dalla Fiorentina
Nuova ipotesi dalla Serie A
L’infortunio alla caviglia che terrà fuori Dumfries per almeno due mesi spinge l’Inter a valutare diverse soluzioni per rinforzare la fascia destra. Una decisione tutt’altro che semplice, considerando i tempi ristretti e le caratteristiche cercate dal club nerazzurro.
Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, tra i profili attenzionati c’è Moris Valincic, terzino croato della Dinamo Zagabria. I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimonia la recente operazione Sucic, e questo potrebbe facilitare eventuali trattative. Il giocatore piace particolarmente per le sue caratteristiche tecniche.
Altro nome sul taccuino nerazzurro, come raccontato negli ultimi giorni, è quello di Norton-Cuffy, protagonista di una prima metà di stagione convincente con il Genoa. Il laterale ha raccolto quattordici presenze in campionato condite da una rete, ma il club rossoblù valuta il cartellino non meno di 20 milioni di euro, cifra che potrebbe complicare l’operazione a gennaio.
Da tenere d’occhio anche la pista Dodo. La Fiorentina potrebbe affrontare cambiamenti significativi nella finestra invernale e, in presenza di un’offerta, i viola potrebbero prendere in considerazione la cessione del brasiliano. Un’operazione che merita attenzione nelle prossime settimane.