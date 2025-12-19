Dall’Inter all’Atletico: Romano ufficializza la cessione

L’Inter ha definito la cessione di Hugo Humanes all’Atletico Madrid. Il diciottenne, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, si trasferisce nella capitale spagnola con effetto immediato per unirsi al vivaio dei Colchoneros.

A dare la notizia è stato Fabrizio Romano che attraverso il suo profilo X ha confermato l’intesa raggiunta tra i due club. Il giovane talento lascia dunque Milano dopo l’esperienza nelle giovanili dell‘Inter, dove era approdato nel 2023 proveniente dal settore giovanile del Real Madrid.

Si tratta di un’operazione in uscita che coinvolge il vivaio nerazzurro, in attesa che il mercato della prima squadra entri nel vivo. Questo l’annuncio dell’esperto di mercato: “L’Atletico Madrid ha raggiunto l’accordo per la firma del 18enne Hugo Humanes, prelevato dalle giovanili dell’Inter per la loro Academy. L’ex talento della cantera del Real Madrid si unirà all’Atletico dall’Inter con effetto immediato”.