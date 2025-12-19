Il Botafogo ha già scaricato il Tucu Correa

L’avventura di Joaquin Correa al Botafogo potrebbe durare davvero poco, ancor meno del previsto. Secondo quanto emerge dal Brasile, il club carioca starebbe trattando per cedere l’argentino al San Paolo in un’operazione che coinvolgerebbe anche il difensore Ferraresi.

La formula dello scambio prevedrebbe il trasferimento del difensore al Botafogo con un prestito fino al termine del 2026 e un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. L’ex attaccante dell’Inter, approdato in Brasile lo scorso giugno, si trasferirebbe al San Paolo con la stessa formula temporanea fino alla fine dell’anno, nonostante il suo contratto con il Botafogo scada nel 2027.

Il club bianconero sarebbe disposto anche a contribuire economicamente, pagando una parte dello stipendio dell’argentino per facilitare l’operazione. Una decisione che testimonia come il rendimento di Correa non abbia convinto la dirigenza brasiliana. L’argentino ha collezionato 2 gol in 25 presenze tra tutte le competizioni e attualmente sta recuperando da un infortunio.

Un bilancio decisamente sotto le aspettative per un giocatore che aveva lasciato Milano con l’obiettivo di rilanciarsi. La trattativa tra le due società sarebbe già stata avviata, secondo fonti brasiliane, e potrebbe chiudersi nelle prossime settimane.