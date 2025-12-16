16 Dicembre 2025
Probabili formazioni Bologna-Inter: Chivu con pochi cambi
Le possibili scelte di Italiano e Chivu
Sarà la seconda semifinale di Supercoppa Italiana quella tra Bologna-Inter in programma venerdì 19 dicembre alle ore 20.00. Allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh, le due formazioni allenate da Vincenzo Italiano e Cristian Chivu si giocheranno in gara singola il passaggio diretto alla finalissima contro la vincente dell’altra semifinale del giorno precedente tra Napoli-Milan.
Di seguito le probabili formazioni di Bologna-Inter:
19 Dicembre 2025 – 20:00
Al-Awwal Park Stadium, Riyadh
Bologna 4-2-3-1
Formazione1 – Skorupski 2 – Holm 26 – Lucumí 22 – Lykogiannis 33 – Miranda 6 – Moro 4 – Pobega 7 – Orsolini 10 – Bernardeschi 28 – Cambiaghi 9 – Castro Vincenzo Italiano
Panchina
13 Ravaglia, 25 Pessina, 82 Franceschelli, 20 Zortea, 14 Heggem, 75 Markovic, 29 De Silvestri, 80 Fabbian, 19 Ferguson, 77 Sulemana, 21 Odgaard, 11 Rowe, 30 Dominguez, 17 Immobile, 24 Dallinga
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Casale, Freuler
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 16 Frattesi, 14 Bonny, 94 Pio Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Acerbi, Palacios, Dumfries, Darmian, Calhanoglu
diffidati
Nessuno
Arbitro: Daniele Chiffi
Assistenti: Rossi – Fontemurato
Quarto Uomo: Dionisi
Var: Maresca AVar: Pezzuto