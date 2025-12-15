Dove vedere Bologna-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Bologna-Inter, semifinale Supercoppa Italiana

Conquistato il primato in solitaria in campionato grazie all’ultima importantissima vittoria ottenuta sul campo del Genoa, la squadra di Cristian Chivu è pronta a combattere per ottenere il primo trofeo di questa stagione in occasione della Supercoppa Italiana 2025/2026.

Venerdì 19 dicembre con fischio d’inizio alle 20.00, all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh si disputerà la seconda semifinale tra Bologna-Inter, che segue quella del giorno precedente tra Napoli-Milan. In gara secca, dunque, i nerazzurri si giocheranno con gli emiliani l’accesso diretto alla finalissima del 22 dicembre.

Bologna-Inter, dove vederla: DAZN, Sky o Mediaset?

Bologna-Inter verrà trasmessa venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20:00 in diretta tv esclusiva sulle reti Mediaset in chiaro. Sarà possibile seguire la gara valida per le semifinali di Supercoppa Italiana gratis sul canale numero 6 del digitale terrestre, vale a dire su Italia 1.

Bologna-Inter sarà visibile in forma completamente gratuita anche in diretta streaming su Sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity: basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Bologna-Inter in diretta insieme a voi!