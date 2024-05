Oaktree vuole ridurre il debito: “Almeno 50 milioni dalle cessioni”

Inizia una nuova era in casa Inter. Oggi il fondo Oaktree diventerà nuovo proprietario del club, prendendo il posto di Suning. Un cambio importante, che segnerà i nerazzurri nel breve, con l’imminente sessione estiva di mercato alle porte.

Come racconta Tuttosport, Marotta conoscei già i vertici di Oaktree, presenti nel mondo Inter dal 2021, e per questo dovrebbe mantenere un ampio margine di manovra per quanto riguarda le operazioni in entrata e in uscita. Tuttavia, qualche paletto sarà inevitabile.

Il principale è legato alla volontà del fondo californiano di ridurre il debito del club: il saldo fra acquisti dovrà essere positivo. Non semplicemente a costo zero, dunque. Un obiettivo di almeno 50 milioni di euro che i nerazzurri dovranno perseguire attraverso il player trading.

Oaktree, però, non vuole un indebolimento della rosa attuale e, per questo motivo, non dovrebbe essere richiesto l’addio di nessuno dei big. Gli introiti, allora, arriveranno soprattutto dalle cessioni de giovani, con Valentin Carboni che da solo potrebbe garantire un incasso di circa 30 milioni di euro.