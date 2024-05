Chi saranno i membri del nuovo CdA dell’Inter di Oaktree

Dopo l’annuncio, atteso in giornata, del passaggio di proprietà dell’Inter, la nuova era di Oaktree passerà subito da uno snodo decisivo: la nomina di un nuovo presidente e, soprattutto, la formazione di un nuovo Consiglio d’Amministrazione.

L’Assemblea dei Soci, come scrive La Gazzetta dello Sport, verrà convocata tra circa 20 giorni per elegere il nuovo CdA. Confermati gli uomini di fiducia di Oaktre, Carlo Marchetti e Amedeo Carassai, così come dovrebbero rimanere anche Alessandro Antonello e Beppe Marotta.

Inevitabile anche l’inserimento di altri membri di Oaktree, che dovranno andare a sostituire quelli di Suning presenti nell’attuale CdA. Oltre al presidente Steven Zahng, sono 5: Xu Yichen, Zhu Qing, Zhou Bin, Ying Ruohan, Daniel Kar Keung Tseung.