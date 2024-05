Ecco quale sarà il nuovo ruolo di Marotta nell’Inter di Oaktree

La nascita della nuova Inter di Oaktree è questione di ore, con l’annuncio ufficiale atteso in giornata. Un cambio della guardia epocale, che aprirà una nuova pagina della storia del club nerazzurro. Con una certezza ancora al centro del progetto: Beppe Marotta.

L’amministratore delegato della parte è una delle figure di spicco dell’attuale gestione e la sua importanza non è destinata a eclissarsi. Al contrario, come scrive La Gazzetta dello Sport, il ruolo di Marotta diventerà anche più strategico per la prosecuzione del progetto sportivo del club.

Oaktree, infatti, terrebbe particolarmente a questo aspetto, con i risultati sul campo che hanno permesso all’Inter di aumentare il proprio valore e di far crescere gli introiti. Per tornare a operare, però, bisognerà attendere la formazione del nuovo Consiglio d’Amministrazione.

Passata qualche settimana, l’Inter tornerà alla gestione “straordinaria”, con Marotta e Ausilio, che potranno ricominciare a muoversi attivamente sul mercato. I presupposti saranno sempre gli stessi: il mercato sarà a costo zero, con saldo positivo tra entrate e uscite.