Oaktree in sede con una richiesta: la reazione di Marotta e Ausilio

I rappresentanti di Oaktree, Alejandro Cano e Katherine Ralph, si sono presentati ieri nella sede dell’Inter per parlare con i dirigenti. L’occasione è stata proficua per ribadire le linee guida della proprietà in merito al calciomercato: abbassare l’età media della rosa e puntare su obiettivi futuribili.

Lo racconta il Corriere dello Sport, che sottolinea come, già consapevoli di ciò, Marotta e Ausilio avrebbero fatto partire l’assalto a Juan Cabal del Verona. Una reazione tempestiva, con tanto di accordo con l’entourage del giocatore: 1 milioni di ingaggio per i prossimi 5 anni.

Secondo il quotidiano romano, ora resta da trovare l’accordo con il Verona, che vuole cedere solo a titolo definitivo. La richiesta è di 10 milioni di euro, una cifra che l’Inter potrebbe raggiungere con l’inserimento di alcuni bonus.