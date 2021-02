Da Dzeko a Gomez e Paredes: come stanno andando gli obiettivi di mercato accostati all’Inter

Nonostante l’Inter non abbia messo a segno alcuna operazione durante la scorsa finestra di calciomercato, Antonio Conte ha fatto in modo di poter valorizzare al meglio risorse interne come Ivan Perisic e Christian Eriksen, i quali effettivamente sono diventati in poco tempo dei veri e propri valori aggiunti all’interno della rosa nerazzurra. Il tecnico leccese ha dimostrato in poche settimane che, soprattutto in un momento di difficoltà economica come questo, un grande club può anche fare a meno di investire grandi somme per ottenere il massimo rendimento dalla sua squadra. E, alla luce del rendimento che stanno facendo registrare molti degli obiettivi passati nel mirino interista, non aver ingaggiato nessuno si è rivelata un’ottima strategia. A proposito dei nomi che erano stati accostati all’Inter, andiamo dunque a vedere come sono andati nell’ultimo periodo.

IL SOGNO ESTIVO KANTE’ >>>