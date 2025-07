BLITZ per l’obiettivo Inter. Di Marzio: “È il preferito”

Sono giornate calde in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato. Uno dei fronti più roventi riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco sembra sempre più lontano da Milano, con la dirigenza nerazzurra che avrebbe già individuato due possibili sostituti.

Oltre al sogno Ederson dall’Atalanta, l’altro nome nel taccuino è quello di Richard Rios del Palmeiras. Il colombiano avrebbe convinto tutti al Mondiale del Club, ma non avrebbe attirato solamente l’attenzione dell’Inter.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, Rios sarebbe l’obiettivo numero uno della Roma. In particolare, il centrocampista sarebbe il profilo preferito da Gianpiero Gasperini per rafforzare la mediana. A frenare l’interesse giallorosso potrebbero essere i costi, molto altri tra ingaggio e cartellino.