Ederson costa troppo: Inter sul GIOIELLO del Mondiale

E’ ormai chiara la direzione che l’Inter vorrà intraprendere una volta ceduto Calhanoglu al Galatasaray. Aspettando un’offerta concreta dei turchi per il proprio centrocampista all’altezza che si avvicini ai 30 milioni di euro stabiliti, il club nerazzurro ha individuato in Ederson dell’Atalanta un primo obiettivo per la mediana di Cristian Chivu.

Il tecnico, che ha mostrato subito duttilità tattica nel corso del Mondiale, si aspetta un centrocampista che possa adattarsi sia ad una linea a tre che a due. Da qui l’identikit del brasiliano, perfetto da utilizzare in più sistemi di gioco e sempre performante. Il vero ostacolo, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è però rappresentato dalla richiesta da 60 milioni formulata dall’Atalanta.

Per questa ragione, inizia a scalare sempre più posizioni il gioiellino che si è messo in evidenza nell’ultimo Mondiale per Club: Richard Rios. Il centrocampista del Palmeiras ha impressionato tutti, Inter compresa. Così come Ederson, il colombiano può adattarsi a più sistemi di gioco e potrà eventualmente consentire a Chivu di sperimentare.

Da capire quali saranno le richieste del Palmeiras per il classe 2000 e soprattutto se l’Inter riuscirà ad avere la meglio su altre concorrenti europee, considerata l’enorme attenzione mediatica che si è generata nel corso dell’ultimo mese intorno al nome di Rios.