Svelato perché Frattesi ha scelto di rimanere all’Inter

Davide Frattesi ha deciso: dopo l’addio di Simone Inzaghi, con il quale la relazione si era consumata durante l’ultima stagione, vuole rimanere all‘Inter anche per il prossimo anno. Una scelta che può sembrare per certi versi inaspettata, anche in virtù dei zero minuti disputati nel corso del Mondiale per Club a causa però di un vecchio infortunio che si trascinava dietro.

Frattesi, come anticipato ieri, ha per questa ragione deciso di sottoporsi questa settimana ad un’operazione di ernioplastica. Un intervento che metterà fine ai continui fastidi che lo hanno tormentato e che gli farà perdere giusto qualche giorno di preparazione. Tornando alla sua scelta, il Corriere dello Sport ha svelato le ragioni che lo hanno spinto a rimanere ad Appiano Gentile.

Secondo il quotidiano romano, decisivo è stato il feeling scattato tra il centrocampista ex Sassuolo e Cristian Chivu. Pur senza giocare, tra il Frattesi e il nuovo tecnico è subito nata un’intesa che potrebbe addirittura portare anche ad un nuovo contratto. Da entrambe le parti c’è la voglia reciproca di sperimentare soluzioni tattiche diverse che potrebbero spingere il calciatore anche qualche metro più avanti rispetto al suo consueto raggio d’azione.