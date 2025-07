L’erede di Dumfries in Serie A: l’Inter studia lo scambio

Non avrà voce in capitolo l’Inter sul quello che sarà il destino di Denzel Dumfries. La clausola rescissoria inserita sul nuovo contratto, valida sino al prossimo 15 luglio, mette i nerazzurri in una posizione di impotenza davanti ad offerte pari a 25 milioni di euro.

In una situazione di profonda incertezza, dunque, l’Inter ha iniziato a scavare un po’ il mercato alla ricerca di possibili eredi per la fascia destra. Da questo ragionamento è dunque schizzato in alto nelle preferenze del club il nome di un brasiliano come potenziale sostituto di Dumfries, sempre più tentato dalla sirene di Barcellona e Manchester City.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, stiamo parlando di Dodò della Fiorentina. Il brasiliano non avrebbe gradito il ritardo dei viola a proporgli un nuovo contratto rispetto all’attuale accordo in scadenza nel giugno 2027. Dinnanzi a questi problemi, l’Inter potrebbe sfruttare il momento per entrare a gamba tesa sul calciatore.

Con la Fiorentina, tra l’altro, sono in corso dei dialoghi per Sebastiano Esposito, obiettivo dichiarato di Stefano Pioli. Chissà che, per agevolare la trattativa, l’Inter non possa proporre uno scambio tra il cartellino dell’attaccante e quello di Dodò, già promosso da Cristian Chivu come alternativa per la corsia di destra.