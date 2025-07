Perché questa settimana può cambiare il mercato dell’Inter

Dopo quasi un anno di partite ininterrotte, gli impegni sul campo dell’Inter sono terminati, lasciando spazio a qualche settimana di riposo per i giocatori. Ma non per i dirigenti. Infatti, il calciomercato nerazzurro sta entrando sempre più nel vivo, con giornate decisive per il futuro all’orizzonte.

Già questa settimana, infatti, potrebbe segnare un momento di svolta per il mercato interista e anche per il futuro della rosa. In particolare, c’è un’operazione che arriverà alla conclusione proprio nei prossimi giorni. Si tratta dello scenario legato alla clausola rescissoria di Denzel Dumfries.

L’opzione da 25 milioni di euro presente nel suo attuale contratto potrà essere esercitata entro la fine di questa settimana. Dopo le voci sul Barcellona, ora sembra essere il Manchester City la principale minaccia, con Guardiola che sarebbe disposto a investire la cifra richiesta per l’olandese.

Da capire quale sarà l’esito finale, ma è chiaro come il futuro di Dumfries sia un nodo centrale per l’Inter. L’esterno è stato uno dei migliori nella scorsa stagione, assumendo un ruolo sempre più centrale. Un suo addio, richiederebbe un sostituto all’altezza e la dirigenza avrebbe già sondato il terreno per un possibile obiettivo.

Il nome prescelto sarebbe Dodo, orientato verso l’addio con la Fiorentina. Il brasiliano è abituato a giocare da esterno di centrocampo, ma anche da terzino in una difesa a 4. Rispetto a Dumfries, però, le caratteristiche sarebbero ben diverse: la dirompenza fisica è minore, per un giocatore che fa della qualità tecnica una delle sue caratteristiche più apprezzabili.

In sostanza, un avvicendamento di questo tipo porterebbe un cambio di paradigma importante nella rosa, che spingerebbe verso un’Inter rinnovata in molti aspetti rispetto alla gestione Inzaghi. Lo testimonia anche il futuro del centrocampo, dove potrebbe avvenire una rivoluzione tecnica non di poco conto.

La questione centrale è legata ad Hakan Calhanoglu. Le voci dalla Turchia si stanno facendo sempre più insitenti e raccontano di un giocatore intenzionato a tornare in patria, rifiutando altre offerte. Proprio la volontà del giocatore potrebbe fornire un assist all’Inter nella trattativa con il Galatasaray: il centrocampistap potrebbe rinunciare a qualcosa in termini di ingaggio, per consentire al club di Istanbul di colmare la distanza dalle richieste nerazzurre.

La questione Calhanoglu, comunque, sta entrando ormai nel vivo e risvolti importanti potrebbero arrivare proprio nei prossimi giorni. L’addio del turco, allora, avvierebbe un cambiamento importante a centrocampo, visti anche i nomi principali che girano attorno al suo sostituto. Ederson e Richard Rios hanno caratteristiche ben diverse, non da registi puri, con doti atletiche ben più spiccate.

Questo avvicendamento, accompagnato al possibile addio anche di Kristjan Asllani, potrebbe avvallare la volontà di Chivu di un centrocampo più atletico e meno legato al regista davanti alla difesa. Un’impronta tecnica che potrebbe portare anche all’abbandono di un 3-5-2 canonico, marchio di fabbrica dell’Inter da ormai 6 anni.



Una mediana più muscolare e dinamica, nella quale potrebbe trovare un nuovo ruolo da protagonista anche Davide Frattesi. Se con Inzaghi in panchina il suo futuro sembrava lontano da Milano, ora il centrocampista non solo potrebbe rimanere, ma potrebbe rinsaldare il suo futuro nerazzurro. Non a caso, il Corriere dello Sport, parla di un possibile rinnovo di contratto.

Infine, altre possibile uscite sul tavolo potrebbero avere sviluppi importanti in settimana. La questione Sommer-Galatasary attende sviluppi concreti, mentre l’addio di Aleksandar Stankovic, verso il Club Brugge con una possibile clausola di recompra, potrebbe garantire ai nerazzurri un piccolo tesoretto da reinvestire sul mercato. Soldi che potrebbero aggiungersi a quelli ricavabili dagli addii di Sebastiano Esposito e Tajon Buchanan. Da definire, invece, il futuro di Mehdi Taremi, anche se il suo tempo all’Inter sembra essersi già esaurito.