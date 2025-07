L’Inter sta cedendo Asllani: “Operazione molto avanzata”

La cessione di Kristjan Asllani dall‘Inter sta per diventare realtà. Nelle scorse ore, infatti, una trattativa in particolare ha subito un’improvvisa impennata che potrebbe presto portare al divorzio con il centrocampista albanese. Nonostante i numerosi sondaggi ricevuti dal campionato italiano, il futuro dell’ex Empoli potrebbe proseguire in Spagna.

Come confermato da ABC, è infatti “molto avanzata” l’operazione tra Inter e Betis per il trasferimento a titolo definitivo di Asllani. Secondo il diario spagnolo, il passaggio del centrocampista classe 2002 dovrebbe portare nelle casse del club nerazzurro un importo tra i 6-8 milioni di euro. Trattativa già impostata che adesso dovrà entrare nelle battute finali.

L’Inter, che inizialmente valutava il cartellino di Asllani sui 15 milioni di euro, dovrà eventualmente fare un passo verso il Betis e accettare una cifra chiaramente inferiore. L’albanese, che è stato impiegato parecchio da Cristian Chivu al Mondiale per Club a causa dell’infortunio di Calhanoglu, non rientra nei piani della società per la prossima stagione.