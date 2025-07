C’è l’offerta per Bisseck: cifra, club e possibile sostituto

Uno dei giocatori che ha maggior mercato tra quelli attualmente presenti nella rosa dell’Inter è da alcune settimane Yann Aurel Bisseck che ha attirato su di sé le attenzioni soprattutto dei club di Premier League. Il difensore tedesco è arrivato due anni fa in nerazzurro per appena 7 milioni e per questo potrebbe garantire una ricca plusvalenza.

Nell’ultima stagione Bisseck è cresciuto tanto e per questo ha visto aumentare notevolmente il suo valore di mercato. Nel frattempo è arrivata anche un’offerta concreta sui tavoli degli uffici dell’Inter per il centrale classe 2000. Come riferisce La Gazzetta dello Sport si tratta di una proposta che è stata inviata dal Crystal Palace.

Il club londinese ha messo sul piatto 32 milioni di euro per il cartellino di Bisseck: al momento l’Inter non chiude affatto la porta ad un possibile addio del difensore tedesco. A quota 35 la società nerazzurra può accettare e chiudere l’affare. Il nome che la rosea fa come possibile sostituto è quello di Koni De Winter del Genoa.