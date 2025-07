Pedullà: “Atalanta chiara su Lookman e non cambierà idea”

In merito all’affare Ademola Lookman si sta parlando moltissimo in queste ore perché riguarda uno dei giocatori più importanti del campionato, che da anni va costantemente in doppia cifra di gol e che è in grado di fornire anche tanti assist per i compagni. La richiesta dell’Atalanta è però ancora più alta dell’offerta dell’Inter.

Anche il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha scritto un aggiornamento su questo affare che riguarda le due società nerazzurre. Secondo quanto ha riportato, la domanda dell’Atalanta è sempre stata ben chiara e si aggira sui 45 milioni di parte fissa più 5 milioni di bonus in moda da raggiungere quella fatidica quota 50 richiesta.

Stando al giornalista, non è quindi detto che il club bergamasco scenda nella valutazione economica di Lookman per avvicinarsi alla proposta dell’Inter e afferma che sarebbe sorpreso se nelle prossime ore dovesse arrivare un’apertura in tal senso, visto che fin dal primo giorno della trattativa è stata chiara e ferma sulla sua posizione.